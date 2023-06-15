Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не делал официальных заявлений с конца мая. Это можно объяснить тем, что генерал-майор покинул территорию Украины.
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В прессе появилась информация о том, что Буданова тяжело ранили. Одна из российских ракет попала в кабинет рядом с генерал-майором. Его эвакуировали в город Жешув. Из этого небольшого польского города на американском самолете главного украинского разведчика отправили в Берлин. Запись о полете хранится на сервисе Flightradar.
Источник, сообщивший информацию, которую не собиралась раскрывать Украина в ближайшее время, добавил, что Буданов лечится в госпитале бундесвера в столице Германии. Состояние военного описывается как тяжелое.
29 мая Минобороны России сообщило народу об ударе по аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам Украины. Через день после этого заявления Верховная рада Киева рассказала, что была уничтожена штаб-квартира разведчиков. С тех пор перестал появляться на публике Буданов. В сети была информация, что генерал-майор погиб, но эти сведения быстро получили опровержение. Однако Украина ни слова не сказала о том, что он получил тяжелые ранения, и медики борются за его жизнь.