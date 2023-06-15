Председатель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 29 мая получил тяжёлое ранение во время высокоточного удара российских войск по зданию возглавляемого им ведомства в Киеве.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не делал официальных заявлений с конца мая. Это можно объяснить тем, что генерал-майор покинул территорию Украины.

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В прессе появилась информация о том, что Буданова тяжело ранили. Одна из российских ракет попала в кабинет рядом с генерал-майором. Его эвакуировали в город Жешув. Из этого небольшого польского города на американском самолете главного украинского разведчика отправили в Берлин. Запись о полете хранится на сервисе Flightradar.

Источник, сообщивший информацию, которую не собиралась раскрывать Украина в ближайшее время, добавил, что Буданов лечится в госпитале бундесвера в столице Германии. Состояние военного описывается как тяжелое.

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29 мая Минобороны России сообщило народу об ударе по аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам Украины. Через день после этого заявления Верховная рада Киева рассказала, что была уничтожена штаб-квартира разведчиков. С тех пор перестал появляться на публике Буданов. В сети была информация, что генерал-майор погиб, но эти сведения быстро получили опровержение. Однако Украина ни слова не сказала о том, что он получил тяжелые ранения, и медики борются за его жизнь.