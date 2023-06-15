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NYT: атомная энергетика США сохраняет зависимость от российского урана
Несмотря на стремление США разорвать экономические связи с Россией из-за военных действий на Украине, Вашингтон продолжает закупать у Москвы обогащенный уран, пишет The New York Times.
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Издание NYT опубликовало статью, в которой рассказывается о том, что нынешняя атомная энергетика США находится в прямой зависимости от российского урана.

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Как приводится в публикации, американские организацию не умеют, либо отказываются обогащать уран. К ключевым, а также наиболее вероятным экспортерам относят Россию. Если поставки подойдут к концу, АЭС, находящиеся в распоряжении Америки, станут уязвимыми. Новая цепочка поставок не будет сформирована в кратчайшие сроки – это длительный процесс.

США пытается всячески прекратить торговые взаимоотношения с Россией ввиду украинского кризиса, но Вашингтон не готов отказаться от поставок обогащенного урана. Компании отдают порядка $1 млрд за ресурс, позволяющий вырабатывать 55-60% всей безэмиссионной энергии Америки. К схожим оценкам пришли и в другом зарубежном издании.

Сейчас США стремятся к тому, чтобы снизить применение ископаемого топлива. Государства находится в прямой зависимости от ядерной энергетики. Обогащение урана осуществляется только в европейском консорциуме Urenco. Порядка 33% ресурса, применяемого в Американских АЭС, идёт из РФ. Оставшийся объем предоставляется странами Европы.

В Urenco указали, что значительное увеличение объемов обогащения урана, позволяющее перекрыть потребности США, не произойдет быстро. Процесс займет от 10 лет и более. Если же РФ прекратит поставки сырья, американские АЭС попадут в очень затруднительно положение.

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Разрыв экономических взаимоотношений в РФ произошел из-за ситуации, происходящей на Украине. Если в других отраслях США может безболезненно прекратить сотрудничество, то в случае с обогащенным ураном Америка находится в прямой зависимости от России. Власти США даже не пытаются начать обогащать ресурс внутри собственного государства, тем самым «отрезав» себя от очередной зависимости.

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#россия #сша #сво #атомная энергетика #уран #атомная энергия #уран из россии
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