Европейские ценности, безусловно, важны. Но для граждан зарубежья. Так расценили и в Госдуме, приняв в первом чтении пленарного заседания законопроект, запрещающий сменять пол. Ознакомиться с содержимым документа можно в думской электронной базе.
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Согласно написанному в нем, устанавливается запрет на изменение своего пола посредством медицинских вмешательств. Также исключается её государственная регистрация без операций.
Как утверждает вице-спикер Петр Толстой, инициатива последовала от огромного количества парламентариев.
Разумеется, в законопроекте присутствуют исключения. К примеру, это может быть врожденная патология. Если имеется необходимость, то производится медицинское вмешательство. Но решать о проведении операции предстоит целой комиссии врачей. Один специалист не вправе самостоятельно инициировать манипуляцию.
Вячеслав Володин, являющийся спикером Госдумы, утверждает, что операция является запретной темой. Он подчеркнул, что частные медицинские учреждения, пользуясь спросом, выдают справки о том, что можно сменить пол, ещё и беря за это деньги.
Постепенно зарубежные реалии искореняют на просторах России. Ещё в прошлом году был принят закон, запрещающий пропагандировать ЛГБТ. За это предусматривается штраф.