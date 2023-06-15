Представители западных стран покинули зал заседания на форуме ОБСЕ во время демонстрации российской стороной осколков боеприпасов к HIMARS, применяемых ВСУ в Донбассе.

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В СМИ написали об интересном случае, произошедшем во время переговоров в Вене. Представители западных стран, являющиеся участниками ОБСЕ, вышли из зала заседаний в момент, как только началась демонстрация осколков снарядов HIMARS, которыми Украина наносит регулярные удары по Донецку. Сведения были предоставлены Константином Гавриловым, представляющим делегацию по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями на прошедших переговорах.

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Данный поступок можно расценивать не иначе, как попытку убежать от правды. Факты, посыпавшиеся с экрана, стали лучшим подтверждением того, что Запад является сообщником Украины в её нападениях.

Дипломат добавил, что со стороны представителей РФ последовал прямой вопрос: какая бы реакция была у зарубежных коллег, допусти что-то подобное на европейской территории?

Гаврилов указал на то, что Запад сейчас занимается вооружением ВСУ, занимаясь поддержкой антигуманных лозунгов. Разумеется, ни на одно высказывание не последовало ответа, а представители ОБСЕ попросту сбежали. Это стало доказательством, что зарубежные государства перестали быть обыкновенными помощникам, перейдя в разряд соучастников киевского режима.

Российская сторона продемонстрировала осколки с единственной целью – показать, что европейские граждане поощряют происходящее на Украине.

Дипломат подчеркнул, что Запад не просто открыто игнорирует то, как ВСУ распоряжаются вооружением, но ещё и способствуют нанесению ущерба мирным жителям. Подобные действия обернулись колоссальным количеством жертв в Херсонской области.

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Европе пора срочно остановиться, пока не стало слишком поздно. Даже нынешний масштаб разрушений и жертв является критическим, но ситуацию все ещё можно усугубить.