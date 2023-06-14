Вскоре состоится ПМЭФ – Петербургский международный экономический форум. Его участниками станут важные персоны из различных государств, включая президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Он готовится выступить во время заседания, а также охотно поучаствует в разговорах. Об этом стало известно со слов Юрия Ушакова, являющегося помощником президента РФ по международным делам.
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Уже достаточно давно не проводилось столь масштабных мероприятий, на которых бы присутствовали «высокие» гости из других стран. Ушаков отмечает, что особенно выделяет президента Алжира. Он, вместе с Владимиром Путиным, побывает на пленарном заседании, а после поучаствует в дискуссии, где удастся задать ряд вопросов.
Также к форуму присоединяться лидеры Армении, Южной Осетии и представитель Кубы. Им будет отведено время для выступления. Ушаков отмечает, что мероприятие пройдет при присутствии большого количества зарубежных гостей. Пока назвать точные цифры не представляется возможным, получить более подробную информацию можно только непосредственно у организаторов.
Ушаков не смог ответить, будут ли присутствовать на форуме представители со стороны Афганистана. Проведение мероприятия запланировано на 14-17 июня.