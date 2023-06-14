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Посол РФ Антонов: США все сильнее втягиваются в конфликт на Украине
Комментируя новый пакет военной помощи США Киеву на сумму около $325 млн, дипломат подчеркнул, что Вашингтон вынуждает десятки стран поставлять оружие и боеприпасы киевскому режиму.
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США уже не просто помогают Украине, а становятся полноценными участниками конфликта. Об этом открыто заявил Анатолий Антонов, являющийся послом России в Америке. Данные слова прозвучали в ответ на решение Вашингтона обеспечить новую финансовую поддержку Украине в размере $325 млн.

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Американские политики находят всё новые «отмазки», продолжая вмешиваться в нынешний конфликт. Приходится изворачиваться, объяснять бездумные траты, а также придумывать «успехи», символизирующие победу над РФ.

Посол указал на то, что Вашингтон не собирается останавливаться, напротив, желает «победить» Россию именно на военном поприще. По этой причине отсутствуют даже предпосылки к мирному урегулированию конфликта. Украина – это всего лишь удобный инструмент, повод. Судьба государства мало беспокоит США.

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Антонов резюмировал, что стратегам США не хватает знаний понять очевидные вещи. Америка может делать всё, что заблагорассудиться: увеличивать финансирование, слать новые партии военной техники и боеприпасов, но это не сможет изменить происходящего на поле боя. Итогом станет потеря драгоценных единиц техники, а также гибель бойцов ВСУ. Россия продолжит давать отпор в прежнем темпе, не делая поблажек.

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