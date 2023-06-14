На пункте пропуска Виентули в Латвии выстраиваются очереди из граждан Украины и Молдавии, которые хотят въехать в Россию.

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Лето – время для путешествий. Или период тотальной миграции. Именно так можно описать происходящее на границе Латвии. Сейчас там находится огромная очередь, состоящая из граждан Украины и Молдовы. Все они желают попасть на территорию РФ. Подробности происходящего предоставлены порталом LSM.

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На прошедшей неделе на границе начал функционировать пункт, где оказывают помощь украинцам. Им помогают вернуться на свою «родину», а именно недавно сформированные регионы РФ.

Удивительным является и то, что очередь полнится гражданами Молдовы. Как утверждает один из «ожидающих», люди находятся на границе, не зная, сколько ещё им там стоять. Пограничные службы указали на то, что очереди сформировались из-за чрезмерно тщательной проверки российскими службами тех, кто желает проехать.

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На российской стороне проводятся основательные проверки всех украинцев. Осуществляются дополнительные меры, если присутствуют сомнения в личности или биографии субъекта.