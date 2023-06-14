Немецкая промышленности застыла на краю «пропасти». Она может остановиться, если Украина и Россия не продлят соглашение на предмет продолжения транзита газа. Его срок истекает уже в завершении 2024 года. Вопрос о продлении пока даже не поднимался. Информацию об этом предоставили иностранные СМИ, сославшись на заявление Роберта Хабека, занимающего пост министра экономики и вице-канцлера ФРГ.
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В ходе проведения недавней экономической конференции он указал на то, чтобы чиновники не тешились ложными надеждами, веря, что отказ от соглашения пройдет незаметно для Германии.
Хабек утверждает, что сейчас отсутствуют гарантии того, как продолжит развиваться ситуация. Дополнительные мощности, включая терминал СПГ на северному берегу Германии, который только планируют запустить, столкнулся с волной негатива со стороны граждан государства и борцов за экологию.
Данная ситуация лишь негативным образом повлияет на промышленность. Она может либо сократиться, или же полностью остановиться, пока не появится достаточно ресурсов для её нормальной работы.