Турция всячески воспрепятствует присоединению Швеции к НАТО. Все началось ещё достаточно давно, но государства до сих пор не могут прийти к мирному соглашению. Анкара настаивает на том, чтобы Швеция ответственно выполнила требования по противодействию терроризму. Как утверждает агентство Bloomberg, пока Стокгольм не согласится добросовестно исполнить «обязательства», Турция будет против присоединения к альянсу.
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«Камнем преткновения», в данной ситуации, является наличие антитурецких протестов в государстве. Швеция пошла навстречу в данном вопросе, приняв закон о борьбе с терроризмом 1 июня, но дальнейших действий не последовало. Законодательное нововведение не содержит положений, позволяющим сотрудникам правоохранительных органов реагировать соответствующим образом.
В публикации указывается, что Стокгольм частично выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, расцениваемых Анкарой в роли террористов. Но Турции все ещё «мало».
Йенс Столтенберг, занимающий пост генсека Североатлантического альянса, придерживается другой позиции. Он считает, что Швеция исполнила всё, что требовала от неё Турция, поэтому имеет право на присоединение к НАТО. Столтенберг указал на то, что Стокгольм даже внес правки в законодательство, лишь бы удовлетворить требования Анкары.