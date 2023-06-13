Как отмечает агентство, Турция считает, что Швеция сначала должна "полностью реализовать свой новый закон о терроризме, чтобы предотвратить или разогнать антитурецкие протесты".

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Турция всячески воспрепятствует присоединению Швеции к НАТО. Все началось ещё достаточно давно, но государства до сих пор не могут прийти к мирному соглашению. Анкара настаивает на том, чтобы Швеция ответственно выполнила требования по противодействию терроризму. Как утверждает агентство Bloomberg, пока Стокгольм не согласится добросовестно исполнить «обязательства», Турция будет против присоединения к альянсу.

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«Камнем преткновения», в данной ситуации, является наличие антитурецких протестов в государстве. Швеция пошла навстречу в данном вопросе, приняв закон о борьбе с терроризмом 1 июня, но дальнейших действий не последовало. Законодательное нововведение не содержит положений, позволяющим сотрудникам правоохранительных органов реагировать соответствующим образом.

В публикации указывается, что Стокгольм частично выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, расцениваемых Анкарой в роли террористов. Но Турции все ещё «мало».

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Йенс Столтенберг, занимающий пост генсека Североатлантического альянса, придерживается другой позиции. Он считает, что Швеция исполнила всё, что требовала от неё Турция, поэтому имеет право на присоединение к НАТО. Столтенберг указал на то, что Стокгольм даже внес правки в законодательство, лишь бы удовлетворить требования Анкары.