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Мантуров: в России через 5-7 создадут дальнемагистральный самолет
О разработке в России собственного дальнемагистрального самолета рассказал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. «С нашими партнерами из КНР велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета», - сказал Мантуров.
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В РФ начали разработку дальнемагистрального самолета. Поступление новинки в оборот ожидается не раньше, чем через 5-7 лет. Об этом стало известно со слов вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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В интервью с СМИ он поделился некоторыми подробностями. Подобные работы впервые начали проводиться с партнерами из КНР. Суть проекта – создание дальнемагистрального самолета, имеющего широкий фюзеляж. Проект только на стадии разработки. Потребуется учесть ряд вводных, поступающих с Европы, и на их основе добавлять корректировки.

Совместные работы над проектом будут продолжаться. Мантуров рассказал о том, что Россия планирует разработать собственный самолет. В одном из институтов ведутся работы над исследованием инновационных технологий. Научно-исследовательский проект назвали «Интеграл».

Когда же россияне смогут побывать на борту нового лайнера? Мантуров ответил и на данный вопрос. Предполагаемая дата запуска прототипов – около 2030 года. Возможно удастся справиться на пару лет быстрее, но это максимум.

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За сферой авиации будущее, как гражданской, так и военной. Поэтому нет ничего удивительного, что в России приступили к созданию дальнемагистрального самолета.

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#россия #производство #самолёты #авиастроение #производство россии
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