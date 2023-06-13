В РФ начали разработку дальнемагистрального самолета. Поступление новинки в оборот ожидается не раньше, чем через 5-7 лет. Об этом стало известно со слов вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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В интервью с СМИ он поделился некоторыми подробностями. Подобные работы впервые начали проводиться с партнерами из КНР. Суть проекта – создание дальнемагистрального самолета, имеющего широкий фюзеляж. Проект только на стадии разработки. Потребуется учесть ряд вводных, поступающих с Европы, и на их основе добавлять корректировки.
Совместные работы над проектом будут продолжаться. Мантуров рассказал о том, что Россия планирует разработать собственный самолет. В одном из институтов ведутся работы над исследованием инновационных технологий. Научно-исследовательский проект назвали «Интеграл».
Когда же россияне смогут побывать на борту нового лайнера? Мантуров ответил и на данный вопрос. Предполагаемая дата запуска прототипов – около 2030 года. Возможно удастся справиться на пару лет быстрее, но это максимум.
За сферой авиации будущее, как гражданской, так и военной. Поэтому нет ничего удивительного, что в России приступили к созданию дальнемагистрального самолета.