«Phantom Liberty» — это сюжетное дополнение, привносящее элементы шпионского триллера в игру Cyberpunk 2077

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Cyberpunk 2077, ставшим одним из «громких» релизов CDPR, снова у всех на слуху. Причиной этому стал релиз дополнения на Summer Game Fest 2023. Представители СМИ смогли урвать внимание разработчиков, а также самостоятельно опробовать новинку. И остались в восторге.

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Павел Саско, занимающийся дизайном квестов, рассказал о нововведениях. Можно смело сказать, что игра была полностью пересмотрена. Из ключевых изменений стоит выделить переделку древа умений и перков, новую систему полиции, а также добавление более «умного» и прогрессивного ИИ.

DLC Phantom Liberty имеет основательные внутренние отличия. К примеру, киберимпланты в дополнении будут использоваться иначе, нежели в оригинальном проекте. Также появилось ограничение на количество имплантов. Чем ближе Ви будет к «порогу», тем больше дебафов появится.

Отдельное нововведение – полностью переработанная механика боёв за рулем. И это уже интересно. Транспортные средства станут более уязвимы, если попасть в их слабые точки.

Система дропа и уровней редкости, разумеется, претерпела изменения. Разработчики потрудились даже над архетипами врагов, сделав их многогранными и менее однообразными.

Открытый мир сможет порадовать активностями, отсутствующими в оригинальном проекте. Ну и как вишенка на торте – обновленный интерфейс.

Множество изменений должно лишь положительно сказаться на ощущениях от игрового процесса, вне зависимости, решит геймер насладиться новинкой, или же предпочтет перепройти старые миссии. Большая часть обновлений выйдет в рамках бесплатного дополнения, но некоторые «плюшки» будут доступны только обладателям платного DLC.

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Пока нет точных данных, какие именно нововведения войдут в предстоящий патч. Выход DLC состоится уже в конце сентября. Его выпустят сразу на несколько платформ.