ЦБ несет тревожную весть. После подсчета за апрель 2023 года оказалось, что общая задолженность россиян больше на 13%, если сравнивать с этим же месяцем, но прошлого года. Разница, в перерасчете на рубли, составила 527 млрд.
реклама
Общая сумма уже превышает 30 трлн рублей. Размер государственных расходов, выделенный на 2023 год, был превышен. Подобная неутешительная статистика приводится в Центробанке.
Почему произошел стремительный рост задолженности? Есть несколько версий. Во-первых, банки несколько смягчили требования к заемщикам. Также значительно возросла потребительская активность граждан в первых трёх месяцах нынешнего года.
Согласно информации из СМИ, общая задолженность россиян уже больше 30 трлн рублей. Граждане стали больше тратить, а все меньшее количество людей делает сбережения.
Специалисты из компании Frank RG опубликовали итоги экспресс-мониторинга. Данные достаточно удручающие. По май 2023 года банками было выдано кредитов на сумму 1,41 трлн рублей. Раньше подобных показателей не удавалось достичь. В прошлом году сумма, за этот же период времени, была куда меньше, составляя всего 50% от нынешнего показателя.