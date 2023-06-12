По итогам апреля текущего года суммарная задолженность граждан России увеличилась почти на 13% по сравнению с аналогичным показателем 2022-го, или на 527 млрд рублей.

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ЦБ несет тревожную весть. После подсчета за апрель 2023 года оказалось, что общая задолженность россиян больше на 13%, если сравнивать с этим же месяцем, но прошлого года. Разница, в перерасчете на рубли, составила 527 млрд.

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Общая сумма уже превышает 30 трлн рублей. Размер государственных расходов, выделенный на 2023 год, был превышен. Подобная неутешительная статистика приводится в Центробанке.

Почему произошел стремительный рост задолженности? Есть несколько версий. Во-первых, банки несколько смягчили требования к заемщикам. Также значительно возросла потребительская активность граждан в первых трёх месяцах нынешнего года.

Согласно информации из СМИ, общая задолженность россиян уже больше 30 трлн рублей. Граждане стали больше тратить, а все меньшее количество людей делает сбережения.

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Специалисты из компании Frank RG опубликовали итоги экспресс-мониторинга. Данные достаточно удручающие. По май 2023 года банками было выдано кредитов на сумму 1,41 трлн рублей. Раньше подобных показателей не удавалось достичь. В прошлом году сумма, за этот же период времени, была куда меньше, составляя всего 50% от нынешнего показателя.