МО РФ и добровольческий отряд «Ахмат», закончивший обучение в Российском университете спецназа, составили и подписали первый контракт. Согласно ему, новобранцы смогут спокойно действовать в зоне СВО. На документе стоят подписи начальника Генштаба ВС РФ Алексея Кима и Адама Дашаева, возглавляющего упомянутое образовательное учреждение.
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Ким отметил, что на поле боя сейчас присутствует множество различных формирований, а не только представители российской армии. Многие отряды изъявили желание присоединиться к происходящим событиям, не желая оставаться в стороне.
Как утверждает командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, за всё прошедшее время СВО подразделение направило в зону боевых действий огромное количество людей. Все они были добровольцами.
Каждому подразделению предоставляли определенные условия. К примеру, льготы. Но они не были нормированными. Подписание договора становится важным шагом, позволяющим обеспечить будущих бойцов полноценным социальным пакетом.
В марте нынешнего года подписали указ о том, что бойцы, присутствующие в зоне СВО, приравниваются к объединенной группировке войск, а значит имеют право претендовать на соответствующие льготные условия и социальный пакет.