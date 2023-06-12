Украинский кризис стал «костью в горле» для всего мира. Различные государства, в том числе Индонезия, Бразилия и страны Африки, предлагают свои собственные варианты мирного разрешения конфликта. Но Киев остается непреклонным.
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Михаил Подоляк, занимающий пост советника главы офиса президента Украины, указал на бессмысленность выдвинутых предложений, но высоко оценил инициативу прочих государств. Он считает, что переговоры с РФ не представляются возможными.
Подоляк утверждает, что любые взаимодействия с Россией, при нынешнем режиме, не будут иметь смысла. Напротив, это опасное, даже смертельное занятие не только для Украины, но и для Европы, а также международного права. Основы, выдвинутые другими странами, являются слишком «хрупкими».
Подоляк указывает на то, что правительству России необходимо вывести войска с чужой территории, чтобы сохранить репутацию суверенного государства. Такой ответ он дал в своем Twitter.
От различных стран регулярно поступают предложения о мирном урегулировании конфликта. Довольно неплохой договор предложил Китай, но противоборствующие стороны не готовы к компромиссам. Пока надеяться на то, что конфликт урегулируют «полюбовно», даже не стоит.