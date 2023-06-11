В пятницу оборонное ведомство США объявило о новых поставках Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов.

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Основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск задался актуальным вопросом, а именно к чему приведет новая военная помощь, обещанная Украине. Миллиардер ответил на сообщение одного из пользователей в Twitter, сообщившему о намерениях США.

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Владелец социальной сети подметил, что не знает, как именно это будет закончено, а также к каким последствиям приведет.

Речь идёт про пятничное сообщение Пентагона. США расщедрились на новую военную помощь Украине. Её размер, в пересчете на финансы, составит $2,1 млрд. Как известно, нынешнее состояние Америки крайне плачевное. Выделение такого объёма денег – рисковая авантюра.

Пакет помощи будет содержать вспомогательные средства ПВО, вкупе с боеприпасами. Пентагон заявил, что необходимое вооружение закупят у союзников, а после передадут Киеву.

Украина получит ЗРК Hawk, снаряды для артиллерии в двух калибрах, а также беспилотные дроны. В перечне даже затесались ракетные комплексы, имеющие лазерную систему наведения.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов уточнил, что Америка не хочет урегулировать данный конфликт миром, предпочитая продолжать военное снабжение Украины.