Москва на консультациях в Женеве указала на невыполнение большинства задач в рамках меморандума Россия — ООН, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.

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На сайте МИД РФ опубликовали сообщение о том, что Европа отказывается выполнять задачи, поставленные в рамках меморандума Россия – ООН. Недавно прошел ряд консультаций в Женеве, где были подняты данные темы.

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При переговорах затронули ход выполнения пяти ранее обозначенных задач. Это повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возвращение поставок комплектующий и техники, нормализация логистики, восстановление аммиакопровода, а также разморозка активов компаний РФ, которые были заблокированы.

В ведомстве подчеркнули, что три из пяти задач попросту игнорируются. Западные столицы отказываются идти навстречу в данных вопросах. Речь идёт об аммиакопроводе, повторном подключении к SWIFT, а также запчастям.

Представитель ведомства выразил своё негативное отношение к подрыву аммиакопровода. Он указал, что была серьезно нарушения концепция стамбульских договоренностей, вступившая в силу 22 июля 2022 года. Здесь стоит вопрос «черноморской инициативы», в рамках которой должны были продолжаться поставки аммиака.

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В ведомстве подчеркнули, что скорейшее урегулирование вышеупомянутых проблем может поспособствовать восстановлению доступа российской продукции на мировые рынки. Это, в свою очередь, соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом, резюмировали в министерстве.