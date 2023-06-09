Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление уже началось, однако ни на одном участке фронта ВСУ не достигли поставленных целей.

Украина все-таки решилась на отчаянный шаг, а именно начала контрнаступление. Об этом заявил президент России Владимир Путин. На начало указывает применение Киевом ресурсов, находящихся в статусе «стратегического резерва».

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Бойцы ВСУ пытаются прорваться с различных направлений, но российская армия дала отпор на всех участках боевых действий. Президент указал на мужество и героизм солдат ВС РФ, а также их умелые организационные решения и чрезвычайную эффективность отечественного вооружения.

Президент России отмечает, что войска ВСУ имеют определенный наступательный потенциал, но уже несравним с тем, что был раньше. Контрнаступление, несмотря на довольное резкое начало, уже «захлебнулось».

Потери ВСУ значительно превышают прошлые показатели. Президент указал на то, что стандартным «разменом» при наступательной операции считаются потери три к одному. Это базовый вариант. Но нынешние показатели значительно отличаются от данного коэффициента. Точные цифры не были обозначены, но они впечатляющие.

В России начали активно наращивать обороты производства современного оружия. Нет сомнений в том, что ВС РФ смогут выстоять под напором ВСУ, а также дать достойный бой. Отечественный оборонно-промышленный комплекс выполнит все имеющиеся задачи.

Путин утверждает, что нынешняя ситуация на Украине является отголоском прошлых событий. Киевский режим запустил всё это, но не может справиться с последствиями. Добавим сюда давление со стороны Запада. Получается полная безнадега.

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За эти дни потери украинской стороны превысили отметку в 3 700 бойцов. Только танков уничтожили порядка 50 единиц, а другой техники значительно больше. ВСУ пытаются прорваться на различных направлениях «нахрапом», не имея тактики и сплоченности. Итогом станет полная потеря боеспособности.