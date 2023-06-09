В среду "Яндекс" запустил в тестовом режиме в московском районе Ясенево роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом.

Будущее за беспилотными автомобилями. Правда, это оставит без работы добрую часть населения, трудящихся таксистами, но… внедрение инновации уже не остановить.

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И сейчас приоткрылись некоторые детали принципов работы Роботакси «Яндекса». Оказалось, что при передвижении не задействуется GPS и постоянная связь. Внедрена более точная технология, позволяющая автомобилю «правильно» вести себя на дороге. Об этом стало известно от непосредственного руководителя данного сервиса Андрея Кармацкого.

Он утверждает, что GPS – это излишек. Для передвижения используются высокоточные карты. Автономный транспорт руководствуется информацией, поступающей от лидарной локализации. Если упростить, задействованы сенсоры, постоянно передающие сведения, а автомобиль, ориентируясь на это, определяет нынешнее местоположение. Здесь важна точность, вплоть до сантиметра. А GPS может завести куда-то в лес.

Роботакси является полностью автономным транспортом. Необходимость в постоянной связи отсутствует.

Руководитель сервиса рассказал о том, что данное решение стало выходом из большинства каверзных ситуаций. К примеру, автомобиль попадет в район, где слабое соединение, либо вовсе отсутствует. Это не станет проблемой. Машина, используя радары, лидары и камеры сможет самостоятельно сориентироваться, определив дальнейший маршрут.

Разумеется, к вопросу кибербезопасности подошли максимально ответственно. Разработан соответствующий софт, блокирующий попытки злоумышленников взломать «умный» автомобиль.

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Роботакси начало работать со среды в тестовом режиме. Пока обслуживается только один район – Ясенево. Стоимость поездки составляет 100 рублей, но это на этапе тестирования. Воспользоваться услугами сервисами могут исключительно пользователи, достигшие совершеннолетия.