Артиллерия – мощный инструмент в руках умелых бойцов. И российская армия доказала данное утверждение на собственном примере. Солдаты ВС РФ, используя артиллерию, нанесли удар по позициям ВСУ, расположенным на границе Украины и Белгородской области. Об этом было заявлено СМИ.
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В рамках выполнения поставленной задачи, военные предварительно разведали ситуацию, используя беспилотник. Составив точный график координат, его передали артиллеристам, которые, при помощи расчетов гаубиц МСТА-Б, поразили местоположение ВСУ.
Это стандартная схема большинства операций. Сперва разведка устанавливает, где располагается противник, а после, на основе полученных данных, составляется график координат. Бойцы ВС РФ выходят на необходимую позицию, учитывая дальность поражения гаубиц, а после производят массированный обстрел. Разведка же выполняет функции наводчика и корректировщика.
Сейчас производится зачистка пунктов, расположенных вблизи границы. Это ответная мера за недавнее происшествие в Белгородской области, когда террористы проникли на российскую территорию, успев нанести значительный ущерб. Теперь данная местность тщательно контролируется, а все опорные пункты противника – уничтожаются.
Градус накала здесь и не думает стихать. ВСУ предпринимают попытки попасть по российской артиллерии «наугад», не имея точных данных от разведки. Они постоянно переносят расположение свои минометных расчетов, надеясь на удачу.
С другой стороны, российские войска действуют грамотно и слажено, не тратя впустую драгоценные боеприпасы.
Один из артиллеристов рассказал СМИ, что противник постоянно меняет местоположение, за час может быть изменено до двух и более точек. Это затрудняет ведение ответного огня. Но задача по уничтожению вражеской техники и солдат успешно выполняется, несмотря на маневры ВСУ.