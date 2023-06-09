Будущая поддержка в адрес Украины и мировая репутация американского президента Джо Байдена зависит от успехов начавшегося наступления украинской армии.

Обозреватели газеты Politico Джонатан Лемайр и Александр Уорд обозначили условия, при которых Киев не будет «отрезан» от поддержки. Все зависит от того, как пройдет неоднократно запланированная контратака ВСУ.

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Украине придется поставить всё на «зеро». Если Киев оплошает, то американский президент Джо Байден потеряет всякое доверие от народа, а ВСУ лишится военной и финансовой поддержки.

СВО длится вот уже 16 месяцев. За данный период состоялся целый каскад событий. Вашингтон сейчас ожидает лишь одного – развязки контратаки украинской стороны.

В администрации США с нетерпением ждут начала контрнаступления, при этом опасаясь ошибок ВСУ. Если они потерпят неудачу, республиканцы Конгресса оборвут всякое финансирование.

Владимир Зеленский, занимающий пост президента Украины, сообщил, что начало контратаки уже запланировано. Все решения приняты, осталось лишь восполнить проблемы в штате ВСУ, а также дождаться поставок техники и вооружения.

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Согласно заявлениям иностранных СМИ, Киев уже перешел к действиям, пытаясь прорвать фронт на юго-востоке. Но все атака потерпели крах. Российская армия отразила удары ВСУ со всех направлений, а потери в армиях несоизмеримы. Сейчас Украина в полностью проигрышной позиции.