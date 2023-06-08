Как ни пытайся скрыть правду, отгораживаясь «мишурой побед», а все равно общественность узнает о происходящем. Украинская сторона все время утверждала про минимальные потери со своей стороны. Но вот зарубежные помощники не «подыграли» в этом.
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В недавней трансляции телеканала CNN, причем с отсылкой на американских чиновников, занимающих высокие должности, вскрылась вся подноготная. Оказалось, что ВСУ понесли страшные потери, пытаясь контратаковать.
Украина потеряла множество единиц тяжелой техники, а также солдат. Об этом напрямую заявили западные СМИ. ВСУ, предпринимая попытки контратаковать, столкнулись с большим сопротивлением, чем рассчитывали.
Один из чиновников сообщил, что потери украинской стороны превышают те цифры, которые ожидали. Более того, Украина смогла потерять даже транспортные средства MRAP, которые были поставлены непосредственно Вашингтоном. Защита от мин и засад не оказалась действенной в тех условиях.
В завершении чиновники слегка смягчили ситуацию, указав, что данные потери не могут как-либо сказаться на планируемом контрнаступлении. Да, они будут, и это действительность. Но аналитика показывала совершенно иные цифры. Пока всё в пределах «допустимого».