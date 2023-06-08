В США один из беспилотных автомобилей Waymo — дочерней компании калифорнийского холдинга Alphabet, который управляет Google Inc, ее дочерними структурами и стартапами — задавил собаку.

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В США впервые в мире зарегистрировано ДТП роботакси со смертельным исходом

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Автономный автомобиль Waymo передвигался со скоростью 40 километров в час по промышленной зоне Сан-Франциско. На дорогу неожиданно выбежала собака. Искусственный интеллект идентифицировал животное, но не смог остановить движение, из-за этого роботакси сбило собаку. В салоне авто вместе с пассажиром находился водитель-испытатель, но он не смог оперативно отреагировать на ситуацию и остановить машину.

Согласно данным телеметрии и видеокамер с роботакси транспорт ехал по участку с большим количеством складов, площадок для доставки и стоянок грузовых автомобилей. В этой зоне установлен лимит скорости в 40 километров в час, роботакси не превышало ограничение по скорости.

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Автомобиль ударил передней частью бампера животное. В результате полученных травм собака погибла, роботакси получило небольшие повреждения. Представители Waymo принесли соболезнования владельцу собаки. В компании подробно изучают инцидент, чтобы в будущем не допускать подобные происшествия. В приоритете работы роботакси находятся доверие и безопасность, соблюдение всех правил дорожного движения и защита животных.