VK тестирует функцию OnePass для беспарольной авторизации во «ВКонтакте», сервисах VK и партнёров. Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID.

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VK тестирует вход во «ВКонтакте» по биометрии, что упрощает процесс авторизации для зарегистрированных пользователей. Функция OnePass подходит как для «ВКонтакте», так и для сервисов VK и партнеров.

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Интернет-пользователи получают возможность войти на свою страницу в социальной сети, используя Touch ID и Face ID. Альтернатива ручного ввода пароля повышает комфорт использования платформы. Функция доступна в режиме тестирования, но уже на это лето запланирован запуск для всей аудитории. Точная дата не назначена, компания сообщит об этой новости дополнительно.

VK акцентирует внимание на том, что процесс авторизации с помощью OnePass существенно упрощается, это займет буквально несколько секунд. Восстановление доступа тоже проходит быстро. Данные обрабатываются на устройстве, конфиденциальная информация не дублируется на сервисы VK.

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Новая функция основана на passkeys, использующих стандарт беспарольной авторизации WebAuthn. Электронные ключи позволяют синхронизировать устройства, которые привязаны к определенному аккаунту. Поддержка WebAuthn допускает использование внешних устройств. Для авторизации на компьютере можно использовать электронный USB-ключ.