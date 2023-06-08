VK тестирует вход во «ВКонтакте» по биометрии, что упрощает процесс авторизации для зарегистрированных пользователей. Функция OnePass подходит как для «ВКонтакте», так и для сервисов VK и партнеров.
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Интернет-пользователи получают возможность войти на свою страницу в социальной сети, используя Touch ID и Face ID. Альтернатива ручного ввода пароля повышает комфорт использования платформы. Функция доступна в режиме тестирования, но уже на это лето запланирован запуск для всей аудитории. Точная дата не назначена, компания сообщит об этой новости дополнительно.
VK акцентирует внимание на том, что процесс авторизации с помощью OnePass существенно упрощается, это займет буквально несколько секунд. Восстановление доступа тоже проходит быстро. Данные обрабатываются на устройстве, конфиденциальная информация не дублируется на сервисы VK.
Новая функция основана на passkeys, использующих стандарт беспарольной авторизации WebAuthn. Электронные ключи позволяют синхронизировать устройства, которые привязаны к определенному аккаунту. Поддержка WebAuthn допускает использование внешних устройств. Для авторизации на компьютере можно использовать электронный USB-ключ.