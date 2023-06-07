Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале.

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Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии, подписал указ, согласно которому помиловали Софью Сапегу. Россиянка была передана делегации Приморского края. Об этом стало известно со слов губернатора региона Олега Кожемяко.

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Губернатор отметил, что помилование было инициировано по его обращению. Данный шаг имеет не меньшее значение и для Сапеги.

Россиянка выразила искреннюю признательность президенту РБ за принятое им решение. Она благодарна ему за предоставление возможности вновь встретить свою семью, вернувшись домой. Это буквально второй шанс.

Как отмечает губернатор в собственном канале Telegram, решение о помиловании было принято после того, как они встретились с Лукашенко. Кожемяко считает, что для Софьи это шанс построить свою жизнь заново.

Президент РБ пошел навстречу в данном вопросе как отец, услышав просьбы родителей Сапеги. Теперь Софья возвращается домой.

Прошение о помиловании было подано ещё 31 января, но в нем отказали. Уже тогда Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приложила все силы, но этого не хватило, чтобы урегулировать ситуацию. Республика имеет собственное законодательство, а также подходы.

Чуть позже, в апреле, Сапеги удалось добиться желаемого, а именно удовлетворения прошения о том, чтобы её отправили в РФ, где она продолжит отбывать наказание.

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Софья обвиняется в том, что она вела канал в Telegrame, где размещала персональную информацию сотрудников правоохранительных органов.