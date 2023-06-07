Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области, говорится в сводке Минобороны.

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Активисты диверсионно-разведывательной группы ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти-Одесса, который строили для перекачки аммиака из России по Украине на экспорт. На месте происшествия развернут оперативный штаб.

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Подрыв объекта прошел около маленького села Масютовка. Инцидент приравнен к террористическому акту. Из-за деятельности диверсантов пострадало мирное население. Жертвам операции ДРГ врачи оказали медпомощь. Доподлинно известно, жертв среди российских военнослужащих нет.

К настоящему времени выведена из строя одна насосная станция. Через поврежденные участки началось стравливание остатков сырья, подсчитывается приблизительная сумма причиненного ущерба. Аммиакопровод построили более 40 лет назад. Первая очередь была введена осенью 1979 года. Через этот объект перекачивалось более 2 миллионов тонн сырья в год. Транзит перестал работать зимой прошлого года.

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Одно из требований РФ в рамках выполнения зерновой сделки ─ разблокирование аммиакопровода. Эксперты пришли к выводу, чтобы восстановить аммиакопровод, понадобится до 3 месяцев. Это станет возможным, если специалистам будет предоставлен беспрепятственный доступ к работе на объекте.