Относительно невысокая загрузка отелей Абхазии привела к снижению цен на размещение в июне, сообщает АТОР.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Отдохнуть летом в Абхазии стало дешевле. Как объяснили в Ассоциации туроператоров России, отели в республике изменили ценовую политику из-за недозагрузки.

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Из-за прохладной погоды в конце весны и начале лета сократились продажи туров в Абхазию, это повлияло на недозагрузку в гостиницах. Проблема коснулась 70% мест размещения в республике. Чтобы исправить положение, большинство отельеров стали выпускать спецпредложения, которые будут действовать до 20 июня. Туроператор «Дельфин» сообщает, что выгодные варианты для туристов сохранятся до 30 июня.

По информации Национального туроператора «Алеан», цены на проживание в отелях и гостиницах Абхазии сократились примерно на 30%. В «Интуристе» уточнили, цена за размещение в номерах изменилась только на определенные даты и отдельные категории номеров.

Практика показала, что самые выгодные предложения для путешественников составляют гостиницы, где не предусмотрено питание для гостей. Дешевле всего отдыхать в Сухуме и Гудауте. Помимо этого, акции работают на территории Гагры, Пицунды и Нового Афона.

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Интерес к турам в Абхазию после понижения стоимости номеров в отелях стал на 15-30% выше по сравнению с прошлым годом. «На спрос повлияла погода», ─ заключили в АТОР.