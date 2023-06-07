Раньше Kia считали исключительно бюджетным брендом. Автомобили не дотягивали по стоимости даже до среднего класса. Но теперь ситуация изменилась. Исполнительный директор Kia America рассказал, что компании удалось значительно продвинуться вперед за 5 лет. Машинами начали интересоваться более «богатые» клиенты, поэтому средний ценник вырос аж на 60%.
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Шон Юн, проводя интервью с Auto News, рассказал, что производитель приложил немало усилий. Процесс преображения был запущен в момент, когда представили Telluride в 2019 году. Эта первая модель, которую презентовали и выпустили в рамках длительной стратегии бренда. Цель – расширение клиентской базы, повышение среднего ценника, а также снятие «титула» бюджетного бренда.
Если рассматривать только розничные продажи, начиная с 2018 года, не учитывая автопарк, то рост составил 31%. Средняя стоимость сделки перевалила за 60%. Это значительный шаг за компании, длительное время остававшейся на одном месте.
Теперь производитель все чаще сотрудничает с «богатыми» клиентами из поколений Y и Z. Данный факт можно смело считать достижением, ведь раньше машины приобретались исключительно представителями поколения X.