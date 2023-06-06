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Власти США подали в суд на крупнейшую криптобиржу Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет криптобиржу Binance в обмане и злоупотреблении деньгами клиентов.
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Binance, ныне являющаяся крупнейшей криптовалютной биржей мира, оказалась практически нелегальной конторой на территории США. Данное заявление было сделано Комиссией по ценным бумагам и биржам Америки в новом судебном иске. Также в документах упоминалось имя основателя – Чанпэна Чжао.

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В иске указано, что ответчики сколачивали себе целое состояние, рискуя активами инвесторов. Также в нем приводятся обвинение в том, что Чжао нелегально привлекал вкладчиков, был участником различных схем, минимальной степени законности, а также постоянно обманывали инвесторов в том, что наблюдают и контролируют манипулятивную торговлю на площадке Binance.US.

Биржа оперативно ответила на данное громкое заявление. Представители площадки пребывают в растерянности, ведь они не ожидали иска от Комиссии. Утверждается, что платформа Binance никогда не преступала закон, вела активное сотрудничество, помогая расследованиям SEC, решая проблемы в кратчайшие сроки.

Но сейчас ситуация складывается так, что криптовалютная биржа остается в проигрыше. SEC решили действовать грубо, не выбирая методов.

В иске Комиссии указано, что платформа оказывала брокерские, дилерские, а также клиринговые услуги, при этом не зарегистрировавшись соответствующим образом. Также подчеркивается, что токен BUSD, выпускаемый Paxos, вместе с токеном Binance BNB являются ценными бумагами, подлежащими обязательной регистрации.

Как утверждают SEC, цель выпуска данных токенов, а также отсутствие их регистрации заключается в том, чтобы обойти регулирующий надзор.

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Новость является достаточно громкой, ведь активы некоторых инвесторов составляют миллионы долларов. Данный прецедент уже негативно сказался на стоимости биткойна, «уронив» его цену до показателя $25,7 тысяч.

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#финансы #сша #криптовалюта #binance #бинанс #крипто бижа
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