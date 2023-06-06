Минобороны РФ подготовило проект постановления, согласно которому россиян будут оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС.

Если раньше люди опасались СМС от мошенников, то теперь к сообщениям в телефоне будут относиться втройне насторожено. МО РФ вынесло на рассмотрение неожиданное предложение. Его суть в том, чтобы оповещать о мобилизации граждан призывного возраста через СМС.

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С предложением МО ОФ можно ознакомиться на федеральном портале, где размещают нормативные или правовые акты, готовящиеся к рассмотрению, или уже вступившие в силу. Да, это вполне серьезное предложение, а не очередной «фейк».

Ранее уже шла речь о том, чтобы «раздавать» повести через личный кабинет на сайте государственных услуг, а также в личном кабинете налогоплательщика. Данный законопроект будет дополнен пунктов о том, что в случае мобилизации призывнику отправят СМС-сообщение на указанный номер.

Данная мера выполнит одновременно две задачи. Во-первых, не потребуется «бегать» за призывником, который может скрываться. Во-вторых, это упростит работу военкоматов, которым потребуется лишь сделать рассылку на портал Госуслуг и номер мобильного телефона.

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Пока не заходит речь о второй волне мобилизации в России, отсутствуют даже предпосылки. Было лишь пару предложений об этом, озвученных бывшим главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.