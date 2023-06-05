Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении.

4 июня, с самого утра, ВСУ активизировали свои силы. Они начали наступление на Юге Донецка сразу с пяти направлений. Об этом было заявлено МО РФ.

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В бой были кинуты стратегические резервы ВСУ, в том числе 23 и 31 механизированные бригады. Их поддерживают бойцы иных подразделений.

В заявлении МО РФ указывают, что противник пытается прорвать оборону в наиболее уязвимом месте. Но так считают лишь со стороны ВСУ. Яростное наступление было отражено. Вражеским бойцам не удалось прорвать фронт.

Российская армия дала уверенный отпор. На одном из направлений ситуация была под личным контролем генерала Валерия Герасимова. Результатом «стычки» стали значительные потери со стороны ВСУ. Погибло свыше 250 солдат.

Также есть потери среди единиц техники. ВС РФ удалось уничтожить 16 танков, 3 БМП и свыше двух десятков бронированных машин.

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Контрнаступление украинской стороны ожидается зимой. Точные сроки пока не уточняются. Как считают отдельные чиновники, ВСУ уже предпринимают действия, пытаясь отбить территории. Но сейчас успех данного мероприятия под вопросом, ведь украинские бойцы ограничены как в личном штате, так и в оружии.