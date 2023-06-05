Официальное заявление представителя спецслужб страны указывает, что действия польских добровольцев не связаны с официальными властями Польши.

Поляки длительное время мечтали о войне с Россией. Пусть не так, как хотелось бы, но прямое столкновение случилось. В недавнем теракте, произошедшем в Белгородской области, были замешаны польские формирования.

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Все стало известно благодаря видеозаписи, опубликованной в сети. В материале четко видно, что атака террористов осуществлялась при поддержке польского формирования. Дабы показать достигнутые результаты, злоумышленники позировали на фоне таблички «Почта России», снятой с одного из зданий.

Тонкий лед, державшийся из последних сил, треснул. Чтобы нормализовать ситуацию, пришлось заявить, что граждане Польши лишь конвоировали пленных, да ещё и в украинских пределах.

И вроде бы можно «списать» ситуацию, но вот террористы так не считают. Они открыто заявили в собственном канале Telegram, что принимали участие в боях. То есть, поляки говорят, что выполняли не какие-то вспомогательные функции, а разрушали строения, и убивали местных жителей.

Польские военнослужащие добровольно участвовали в украинском конфликте ещё с 2022 года. Тех, кто решил встать на сторону «братьев» своих, почитают на родине как героев. Польские СМИ утверждали, на что Украине погибли тысячи местных жителей. ВСУ всегда поддерживались польскими наемниками, составляющими, примерно, десятую часть от общего количества бойцов.

В феврале 2023 года появились первые сведения о «Польском добровольческом корпусе». Его создателем считается офицер, пребывающий на территории Украины с самого начала конфликта. В ПДК входят ветераны спецназа и обыкновенные наемники.

Те, кто организовал корпус, проводят ассоциации с «Гусарами смерти». Они стали известны благодаря своим карательным мерам, а также жестким расправам с военнопленными.

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Польские власти сейчас пытаются как-то урегулировать ситуацию. Официальные лица всячески исключают свою причастность. Но первые искры конфликта уже зарождаются.