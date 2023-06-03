На прошлой неделе состоялась атака террористов на Белгородскую область. Злоумышленники пользовались зарубежным транспортом и оружием. Об этом написали в зарубежном СМИ. В качестве источника информации – иностранные чиновники, решившие сохранить инкогнито.
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Автомобили MRAP, которые боевики провезли в РФ, предоставлены Америкой. Ещё одна единица данной техники отправлена Польшей.
В зарубежном издании указано, что террористы были вооружены бельгийскими и чешскими винтовками. Также в их распоряжении был противотанковый комплекс АТ-4, стоящий на вооружении США. Остальная экипировка, включая винтовки, также изготавливается в европейских странах.
В МО Бельгии заявили, что некоторые виды оружия отправили Украине в качестве помощи. С того момента страна больше не несет ответственности за отправленные единицы вооружения, поэтому нельзя причислять государство к пособникам террористов.
Недавний инцидент произошел на территории Грайворонского округа. Это стало причиной для введения режима КТО. Спустя время удалось выяснить, что все террористы уничтожены. Их численность составляла свыше 70 человек. Уже вечером режим КТО сняли. Последствий удалось избежать благодаря оперативной работе специальных служб.