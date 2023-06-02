США постоянно опасается Россию, что отчетливо замечается в действиях Америки. Сегодня Вашингтон предложил продлить Договор о контроле над вооружениями между РФ и США (ДСНВ). Его срок подходит к концу уже в 2026 году.
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Как утверждает уполномоченный представитель, Америка не имеет заинтересованности в том, чтобы начать соревноваться в ядерных силах. Но учитывая нынешнюю геополитическую обстановку, необходимо заранее проработать данный момент, чтобы не допустить мировой катастрофы. США готовы сделать первый шаг, проработав дальнейшее соглашение, которое вступит в силу после 2026 года.
В Америке считают, что ядерное сдерживание – это излишне. Вашингтон может спокойно отреагировать на любые угрозы, не прибегая к стратегическому оружию. В США утверждают, что Россия, заявив об остановке действий СНВ-3, попросту отказалась соблюдать договор, указав лишь на то, что сдерживание своего ядерного оружия будет осуществляться лишь до 2026 года.
Цель диалога – обсудить то, что уцелело от ДСНВ. Американская сторона сохранит ограничения, если Россия будет готова к аналогичным действиям. Это же станет прямым сигналом к тому, что Америка жаждет переговоров. Остальное зависит лишь от желания Москвы.