Первый день лета прошел для Шебекино крайне плачевно. По городу было выпущено 850 украинских снарядов. Подобного не происходило за всю СВО. Глава региона уточняет, что в крайние дни обстрелы города стали куда интенсивнее.
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Несмотря на огромное количество выпущенных снарядов, погибших нет. К сожалению, пострадало 16 человек.
Вячеслав Гладков, занимающий пост губернатора Белгородской области, дал свои комментарии по данному поводу. Он заявил, что сейчас настоящая тишина, но ещё день назад обстрелы попросту не смолкали.
Предварительная стоимость нанесенного ущерба оценивается в 13 млрд руб. ВСУ нанесли ущерб десятку предприятий, некоторые из них прекратили деятельность из-за обстрелов, опасаясь стать очередной мишенью для украинской стороны.
Шебекино располагается не так далеко от Харьковской области. Численность населения на момент начала СВО составляла 40 000 человек. Сейчас может и меньше, ведь люди предпочитают уехать подальше от опасной зоны.
В регионе ввели особый статус, а также желтый уровень террористической угрозы. Специальные службы находятся в постоянном ожидании действий со стороны Украины, оперативно реагируя на происходящие события.