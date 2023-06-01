Студия Yellow, Black & White (YBW) снимет полнометражный фильм о группе «Руки вверх!», рассказал «Ведомостям» представитель компании.

К неожиданным новинкам отечественного кинопроката добавился фильм про «Руки вверх». Полнометражная картина будет снята студией YBW. Заявление в СМИ было сделано непосредственным представителем компании.

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Детали фильма пока не раскрываются, но согласно информации, поступившей от источника, сценарий будет отличаться от стандартных байопиков, имеющих в жанрах комедию. Также неизвестны ни главные актеры, ни точная дата релиза. Студия заявила лишь о своих намерениях снять данный фильм.

Пост режиссёра займет Аскар Узабаев. Его знаю по достаточно неплохой комедии «Коктейль для звезды», а так драме «Счастье», где рассматривается вопрос домашнего бытового насилия.

За сценарий киноленты отвечал Сергей Калужанов. Именно он принимал участие в съемках сериала «Мажор» и картины «Время первых». Такой расклад вполне устраивает, и даёт определенные предпосылки к тому, что фильм не окажется клишированным байопиком.

YBW уже передала заявку на получение государственной субсидии, но она находится в стадии рассмотрения.

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Возможно мало кто вспомнит, но «Руки вверх!» – это музыкальная группа, имевшая достаточно большую известность в 90-х гг. Популярность затронула даже начало нулевых. Основателями группы являются Сергей Жуков и Алексей Потехин.