К неожиданным новинкам отечественного кинопроката добавился фильм про «Руки вверх». Полнометражная картина будет снята студией YBW. Заявление в СМИ было сделано непосредственным представителем компании.
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Детали фильма пока не раскрываются, но согласно информации, поступившей от источника, сценарий будет отличаться от стандартных байопиков, имеющих в жанрах комедию. Также неизвестны ни главные актеры, ни точная дата релиза. Студия заявила лишь о своих намерениях снять данный фильм.
Пост режиссёра займет Аскар Узабаев. Его знаю по достаточно неплохой комедии «Коктейль для звезды», а так драме «Счастье», где рассматривается вопрос домашнего бытового насилия.
За сценарий киноленты отвечал Сергей Калужанов. Именно он принимал участие в съемках сериала «Мажор» и картины «Время первых». Такой расклад вполне устраивает, и даёт определенные предпосылки к тому, что фильм не окажется клишированным байопиком.
YBW уже передала заявку на получение государственной субсидии, но она находится в стадии рассмотрения.
Возможно мало кто вспомнит, но «Руки вверх!» – это музыкальная группа, имевшая достаточно большую известность в 90-х гг. Популярность затронула даже начало нулевых. Основателями группы являются Сергей Жуков и Алексей Потехин.