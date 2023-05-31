Пригожин подчеркнул, что если конфликт продолжится, уже сейчас необходимо объявить мобилизацию и привлечь людей для подготовки.

На неделе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился с журналистами в Екатеринбурге. И его заявление было весьма неоднозначным.

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Пригожин считает, что уже сейчас требуется начинать новую волну мобилизации, а также максимально нарастить выпуск боеприпасов, а также всех необходимых военных составляющих. Он указал, что дальнейшее прохождение СВО может сопровождаться целым рядом трудностей.

Сейчас мобилизация требуется для того, чтобы привлечь максимальное количество людей. Они должны пройти обучение. Это важно, ведь в момент, когда ситуация станет критической, люди смогут дать отпор, научившись воевать, а не «креститься», ожидая помощи.

Если же общество не мобилизовать, то появится атмосфера расслабленности, радости. Кто-то может уехать за рубеж или в союзные для России страны, не желая быть связанным с военными действиями. Но эту ноту радости быстро прекратят пришедшие на российские территории враги. Не только украинцы. Это могут быть румыны, поляки, либо вообще «зарубежные гости».

24 февраля 2022 года началась СВО. Целью данной операции заключалась в том, что «демилитаризовать» Украину, а также избавиться от киевского режима, склонного к управленческим решениям по типу фашизма.

Чуть позднее была проведена частичная мобилизация. В МО РФ заявили, что удалось набрать порядка 300 000 человек. Как только план был выполнен, мобилизацию прекратили, но даже сейчас военкоматы набирают добровольцев, желающих поступить на контрактную службу.

Предложение провести повторную мобилизацию звучит уже не первый раз. Прежде об этом заговорил Дмитрий Рогозин, бывший главной «Роскосмоса». Он считает, что мобилизация необходима для урегулирования трудностей с личным составом.

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Пусть предложения об этом и поступают, но достоверно неизвестно, состоится ли она. Сейчас российская армия занимает лидирующую позицию в конфликте, и высока вероятность, что он может подойти к концу в ближайшее время, ведь Украина не выдерживает такого давления.