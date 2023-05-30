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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет 26 июля
Компания Sony и студия Insomniac Games объявили о том, что Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет на ПК, в социальных сетях — через неделю после презентации PlayStation Showcase.
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Геймерское комьюнити немного оживилось после новости о выходе ПК-версии Rachet & Clank: Rift Apart. Релиз игры запланировал на 26 июля.

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Компания Sony, вместе с Insomniac Games, сделали заявление о выходе версии для компьютеров. Новость пронесла в социальных сетях всего через неделю с момента, как презентовали PS Showcase.

Релиз ожидается уже в конце второго месяца лета. Проект появится на ПК почти ровно через два года с момента его появления на PS5.


Авторы решили немного «потравить» публику, продемонстрировав трейлер игры. В видеоматериалах приводятся кадры, которые были записаны в версии для ПК, а также приложили ряд скриншотов.

Уже сейчас можно сделать предзаказ на данную игру в официальных магазинах. Её стоимость составляет всего 60 долларов.

Разработчики указали, что ПК подарит проекту новые возможности. К примеру, можно будет поиграть на ультрашироких дисплеях или трех мониторах, а частота кадров будет разблокирована. Игра даже совместима с рядом технологий, направленных на повышение производительности, включая NVIDIA DLSS 3 или AMD FSR 2.

Пройдемся по сюжету. В центре событий оказывается главный герой – ломбакс, которого зовут Рэтчет. Нельзя забывать и про его спутника – робота Кланка. Празднование торжества в честь самих себя заканчивается на неприятной ноте. Зловещий доктор Нефариус переносит героев в другую реальность.

Первый релиз, состоявшийся на PS5, хорошо восприняли не только игроки, но и критики. На сервисах оценок игра имеет порядка 88 баллов из 100 возможных. Это отличный показатель.

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Проект заинтересует тех, кому по душе легкие адвенчуры, с приятной глазу графикой и достаточно интересным сюжетом. Игру можно считать одним из лучших представителей своего жанра. Компании на славу постарались проработать мир, сделав экшен-платформер захватывающим для любого возраста.

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