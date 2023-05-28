В воскресенье, по словам президента, переговорные группы доработают текст законопроекта, который направят на утверждение в палату представителей и сенат.

Джо Байден, занимающий пост президента США, заявил, что удалось достигнуть соглашения с конгрессом. Речь велась о предотвращении катастрофического дефолта в стране. Теперь остается лишь провести переговоры, доведя проект до завершения.

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Как утверждает Байден, соглашение является ожидаемой и доброй вестью для народа. Оно позволит избежать наихудшего развития сценария, приведя к дефолту и экономической рецессии. А ведь итогом стала бы полная потеря пенсионных сбережений и стремительный рост безработицы.

Уже сегодня, 28 мая, переговорные группы продолжат проработку законопроекта, доведя его до логического завершения. Как только документ будет окончательно составлен, его направят в палату представителей и сенат, где ему предстоит пройти утверждение. Байден очень настаивает на том, чтобы соглашение было принято в кратчайшие сроки.

Что касается самой сделки, то в её рамках запланировано уменьшение трат, но критические значимые программы, важные для граждан, будут защищены, тем самым обеспечивая стабильное экономическое развитие.

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Но теперь государственный долг станет ещё выше, ведь его потолок сдвинут на два месяца. Если не удастся разумно сократить траты бюджета, в будущем ситуация примет ещё более скверный оборот.