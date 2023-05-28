Джо Байден, занимающий пост президента США, заявил, что удалось достигнуть соглашения с конгрессом. Речь велась о предотвращении катастрофического дефолта в стране. Теперь остается лишь провести переговоры, доведя проект до завершения.
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Как утверждает Байден, соглашение является ожидаемой и доброй вестью для народа. Оно позволит избежать наихудшего развития сценария, приведя к дефолту и экономической рецессии. А ведь итогом стала бы полная потеря пенсионных сбережений и стремительный рост безработицы.
Уже сегодня, 28 мая, переговорные группы продолжат проработку законопроекта, доведя его до логического завершения. Как только документ будет окончательно составлен, его направят в палату представителей и сенат, где ему предстоит пройти утверждение. Байден очень настаивает на том, чтобы соглашение было принято в кратчайшие сроки.
Что касается самой сделки, то в её рамках запланировано уменьшение трат, но критические значимые программы, важные для граждан, будут защищены, тем самым обеспечивая стабильное экономическое развитие.
Но теперь государственный долг станет ещё выше, ведь его потолок сдвинут на два месяца. Если не удастся разумно сократить траты бюджета, в будущем ситуация примет ещё более скверный оборот.