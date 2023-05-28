Несмотря на получение огромного количества западной техники и оружия, украинским войскам все еще не хватает людей, которые являются ключевым фактором в контрнаступлении, отмечает издание.

Битва за Артемовск далась ВСУ крайне нелегко. Во время попыток отстоять город украинская армия потеряла огромное количество бойцов, и теперь пытается экстренно пополнить ряды ввиду грядущего контрнаступления.

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Сейчас Киев проводит кампанию, пытаясь отыскать добровольцев в ряды ВСУ. Пробелы в украинской армии слишком большие, поэтому малым количество лиц данную проблему не решить.

Как утверждает источник СМИ, ВСУ, в ходе проведенных боев, а особенно в Артемовске, потеряли десятки тысяч солдат. Многие из них были весьма опытными людьми, и теперь необходимо не только набрать рекрутов, но и провести соответствующее обучение. Время – самый главный враг Киева.

Ранее другой источник СМИ подметил, что перенос контрнаступления ВСУ, запланированного на весну 2023 года, негативным образом сказался на рейтинге Владимира Зеленского, занимающего пост нынешнего президента Украины.

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Контрудар ВСУ стал самым ожидаемым мероприятием. Союзники возлагают на Украину большие надежды, полагая, что Киев сможет самостоятельно выровнять ситуацию. Если же в кратчайшие ВСУ не удастся провести запланированное контрнаступление, поддержка всех союзников может значительно ослабнуть, так как военную кампанию сочтут безуспешной.