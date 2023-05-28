Битва за Артемовск далась ВСУ крайне нелегко. Во время попыток отстоять город украинская армия потеряла огромное количество бойцов, и теперь пытается экстренно пополнить ряды ввиду грядущего контрнаступления.
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Сейчас Киев проводит кампанию, пытаясь отыскать добровольцев в ряды ВСУ. Пробелы в украинской армии слишком большие, поэтому малым количество лиц данную проблему не решить.
Как утверждает источник СМИ, ВСУ, в ходе проведенных боев, а особенно в Артемовске, потеряли десятки тысяч солдат. Многие из них были весьма опытными людьми, и теперь необходимо не только набрать рекрутов, но и провести соответствующее обучение. Время – самый главный враг Киева.
Ранее другой источник СМИ подметил, что перенос контрнаступления ВСУ, запланированного на весну 2023 года, негативным образом сказался на рейтинге Владимира Зеленского, занимающего пост нынешнего президента Украины.
Контрудар ВСУ стал самым ожидаемым мероприятием. Союзники возлагают на Украину большие надежды, полагая, что Киев сможет самостоятельно выровнять ситуацию. Если же в кратчайшие ВСУ не удастся провести запланированное контрнаступление, поддержка всех союзников может значительно ослабнуть, так как военную кампанию сочтут безуспешной.