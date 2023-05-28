По словам главы городской военной администрации, ночью воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов.

Ночь на 28 мая выдалась крайне «жаркой» для Киева. Украинская столица подверглась массированной атаке дронов. Подобного ещё не случалось за все время СВО. О произошедшем рассказал Сергей Попко, являющийся главой городской военной администрации.

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С его слов, данная атака была 14-ой с первых дней мая. Длительность воздушной тревоги в Киеве составила свыше 5 часов. Некоторые обломки дронов поразили различные постройки. Пострадало здание нежилого типа, а также произошло воспламенение крыши одного из ТЦ.

Витрины некоторых магазинов поразило осколками дронов. Одно заведение, расположенное в Дарницком районе, понесло ущерб в виде выбитых стекол и поврежденных дверей.

Это достаточно крупное происшествие для украинской столицы. Российская армия крайне редко использует дронов для проведения атак. Возможно, это была ответная мера на недавнее применение устройств украинской стороной.

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Этой же ночью воздушная тревога «ревела» не только в Киеве и прилегающих к нему территориях. Сирена раздавалась в Чернигове, Сумах, Днепропетровске, а также ряде других областей. Теперь ВСУ в ожидании новых атак дронами, ведь совсем недавно Киев отказался урегулировать конфликт миром, сочтя российские требования нереализуемыми.