Ночь на 28 мая выдалась крайне «жаркой» для Киева. Украинская столица подверглась массированной атаке дронов. Подобного ещё не случалось за все время СВО. О произошедшем рассказал Сергей Попко, являющийся главой городской военной администрации.
реклама
С его слов, данная атака была 14-ой с первых дней мая. Длительность воздушной тревоги в Киеве составила свыше 5 часов. Некоторые обломки дронов поразили различные постройки. Пострадало здание нежилого типа, а также произошло воспламенение крыши одного из ТЦ.
Витрины некоторых магазинов поразило осколками дронов. Одно заведение, расположенное в Дарницком районе, понесло ущерб в виде выбитых стекол и поврежденных дверей.
Это достаточно крупное происшествие для украинской столицы. Российская армия крайне редко использует дронов для проведения атак. Возможно, это была ответная мера на недавнее применение устройств украинской стороной.
Этой же ночью воздушная тревога «ревела» не только в Киеве и прилегающих к нему территориях. Сирена раздавалась в Чернигове, Сумах, Днепропетровске, а также ряде других областей. Теперь ВСУ в ожидании новых атак дронами, ведь совсем недавно Киев отказался урегулировать конфликт миром, сочтя российские требования нереализуемыми.