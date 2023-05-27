Среди них украинский чиновник назвал вывод российских войск, «признание суверенитета постсоветских стран», «выдачу военных преступников» и создание «буферной зоны» на территории России.

В МИД РФ заявили, что Киев, имея намерения достичь решения нынешнего конфликта мирным урегулированием, должен отказаться от вступления в ЕС, а также смириться с нынешними «территориальными реалиями». Также Украине потребуется признать русский язык, дав ему статус «государственный». Офис Зеленского не остался в стороне, предъявив ответные требования.

реклама

Михаил Подоляк, являющийся советником главы президентского офиса, прокомментировал в Twitter требования российской стороны. Он подчеркнул, что условия Москвы являются нереализуемыми, но вот предложенный Киевом вариант – вполне.

Во-первых, российские войска должны покинуть Украину в ближайшие сроки. Также Москва обязана признать суверенитет постсоветских стран и выдать всех причастных к разжиганию нынешнего конфликта.

Но на этом требования не окончены. Киев желает сформировать демилитаризованную зону на территории РФ, уменьшив количество ракет с высокой дальностью поражения. Подоляк настаивает на необходимости проведения созыва международных органов, занимающихся контролем за ядерным оружием России.

В завершении требований – «репарационные выплаты», оформленные юридически. И Москве потребуется отказаться от активов, арестованных в иных странах, в пользу Украины.

В Кремле увидели данные требования не просто нереализуемыми, а наглыми, отказавшись даже рассуждать о возможности ведения диалога на подобных условиях. Также украинский лидер в очередной раз подтвердил, что не готов к конструктивному диалогу, выдвигая лишь выгодные Киеву требования.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Как можно заметить, возможность каких-либо переговоров нулевая. Киев отказывается признавать итоги проведения референдума на освобожденных территориях, Москва же отказывается вновь поднимать данный вопрос, считая его полностью решенным.