В МИД РФ заявили, что Киев, имея намерения достичь решения нынешнего конфликта мирным урегулированием, должен отказаться от вступления в ЕС, а также смириться с нынешними «территориальными реалиями». Также Украине потребуется признать русский язык, дав ему статус «государственный». Офис Зеленского не остался в стороне, предъявив ответные требования.
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Михаил Подоляк, являющийся советником главы президентского офиса, прокомментировал в Twitter требования российской стороны. Он подчеркнул, что условия Москвы являются нереализуемыми, но вот предложенный Киевом вариант – вполне.
Во-первых, российские войска должны покинуть Украину в ближайшие сроки. Также Москва обязана признать суверенитет постсоветских стран и выдать всех причастных к разжиганию нынешнего конфликта.
Но на этом требования не окончены. Киев желает сформировать демилитаризованную зону на территории РФ, уменьшив количество ракет с высокой дальностью поражения. Подоляк настаивает на необходимости проведения созыва международных органов, занимающихся контролем за ядерным оружием России.
В завершении требований – «репарационные выплаты», оформленные юридически. И Москве потребуется отказаться от активов, арестованных в иных странах, в пользу Украины.
В Кремле увидели данные требования не просто нереализуемыми, а наглыми, отказавшись даже рассуждать о возможности ведения диалога на подобных условиях. Также украинский лидер в очередной раз подтвердил, что не готов к конструктивному диалогу, выдвигая лишь выгодные Киеву требования.
Как можно заметить, возможность каких-либо переговоров нулевая. Киев отказывается признавать итоги проведения референдума на освобожденных территориях, Москва же отказывается вновь поднимать данный вопрос, считая его полностью решенным.