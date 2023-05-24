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Япония не планирует вступать в НАТО, об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида
«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», — сказал Фумио Кисида на пленарном заседании.
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Совершенно неожиданным было заявление Японии. Государство мягко, но уверенно отказалось вступать в НАТО. Страна активно сотрудничает с зарубежными странами, и намеревается «укрепить дружбу», но не становиться одним из членов. Также пока не принято решение об открытии представительства Североатлантического альянса в государстве.

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Япония не желает становиться членом НАТО ни на временной, ни на постоянной основе. Что касается альянса, то пока тема находится на активном обсуждении, но окончательно решение не было принято.

Дружественные отношения не будут разорваны. На экономической и политической арене Япония останется верным союзником, готовым прийти на помощь в любой момент.

Ранее было заявлено, что альянс откроет своё представительство в Токио. Его функции заключается в офисе связи, позволяющего странам НАТО и Японии консультироваться по различным моментам.

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Поучаствовать в «беседе» смогут и прочие участники альянса, включая Австралию, Новую Зеландию, а также Южную Корею. Решение может быть принято уже к следующему саммиту НАТО, запланированному на 11-12 июня.

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#нато #япония #натовский альянс
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