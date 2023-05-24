Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале рассказал, что в Крыму национализируют очередное имущество украинских олигархов.

Нынешний конфликт на Украине затронул всех известных политических деятелей. На очередном собрании Госсовета Крыма было принято решение о национализации имущества олигархов Киева. Это затронуло даже президента Украины Владимира Зеленского. Недвижимость, расположенная в Ливадии, находящаяся в его собственности, попала «под удар».

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На собрании было принято решение национализировать целый ряд имущества. В перечень входят различные винодельческие предприятия, банки и кредитные учреждения, квартира Зеленского и иная недвижимость, принадлежащая лицам, способствующим террористическому режиму на Украине.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что будет препятствовать всеми силами тому, чтобы украинские деятели зарабатывали на территории Крыма. Таким образом он оказывает важную поддержку в нынешнем конфликте, лишая вражеских олигархов, спонсирующих террористическую деятельность, финансовой опоры.

Ещё в марте Аксенов заявил о том, что квартира, национализированная у Зеленского, будет передана нуждающимся.

Квартира, расположенная в поселке Ливадия, находится в распоряжении жены нынешнего президента Украины. По официальной информации, недвижимость была приобретена ещё до первого конфликта на Украине, в 2013 году. Елена Зеленская добропорядочно выполнила обязательства, оплатил налоги, а также официально задекларировав квартиру. Но это не отменяет факта того, что жена президента Украины является одним из сторонников киевского режима.

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Ещё в феврале 2023 года парламент Крыма пришел к решению национализировать имущество украинских олигархов, но только тех, кто оказывает содействие киевскому режиму, а также недружественным образом относится к России. Среди перечня лиц есть весьма известные кандидатуры, включая Ахметова, Коломойского, Яценюка и пр.