Транспортировка контейнеров из Китая стала дешевле уже в 2023 году. Теперь ставки составляют всего $8 000, против ранее установленных $13 000. Ожидается, что к концу весны данные тарифы упадут ещё сильнее, дойдя до значения в 6 500 долларов.
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Локация и условия транспортировки играют большую роль, но везде присутствует понижение ставки более, чем на треть. Максимальная стоимость перевозки контейнеров сейчас составляет 7 000 долларов.
Эксперты объясняют данное явление тем, что цена упала после уменьшения общего объема отгрузок. Это начало происходить после китайского нового года. Также был запущен новый океанский сервис, предназначенный для транспортировки габаритных грузов на дальние дистанции. Теперь появилась возможность доставить контейнеры непосредственно из портов КНР прямо в СПБ или Новороссийск.
Сейчас между Китаем и Россией наблюдается тесное сотрудничество. Оба государства заинтересованы в налаживании отношений. Даже на данном этапе демонстрируется очевидная выгода во многих отраслях.
Санкции, введенные США, сыграли с ними же злую шутку. Россия начала активно поставлять топлива в азиатские регионы, найдя в их лице более заинтересованных покупателей, готовы «брать» сразу огромные объема нефти, газа, а также мазута. Сейчас основными потребителями ресурсов являются Индия, Китай, а также государства Юго-Восточной Азии.