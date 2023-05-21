К разработке проектов уже приступили

Российскую строительную отрасль ждёт целая череда нововведений. Минстрой, к 2024 году, планирует утвердить правила для возведения многоэтажных домов из… дерева.

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В столице РФ уже приступили к разработке данных проектов. В первую очередь планируется возводить здания гостиничного типа. Станет ли это новым трендом в строительной сфере, перейдя в массовое производство, или же не удастся соблюсти все требования безопасности – вопрос открытый.

К чему вообще появилась данная идея? Инновация состоит в том, чтобы возводить здания из CLT-панелей, деревянных, разумеется, в любых климатических зонах РФ. Материал отличается повышенной стойкостью к нагрузкам, а также выдерживает несущие конструкции здания.

Несомненным плюсом же является быстрая скорость строительства. Если сравнивать со стандартной технологией, на возведение такого здания потребуется в 2,5 раза меньше времени. Но пока не идёт речь об запуске массового строительства.

Сперва требуется разработать соответствующую документацию и нормы безопасности. Отдельные пункты уже успели проработать. Разумеется, на первый план выходят требования к пожаробезопасности.

Девелоперы уже заинтересовались предстоящим нововведением. Известно, что за прошедшие несколько лет возросла актуальность строительных технологий, в основе которых лежит применение древесины, но в качестве составляющей.

Сейчас же материал стал более доступным. Ранее большая часть производимых объёмов древесины уходила в зарубежные страны, но теперь находится на внутреннем рынке. Отечественные потребители смогут закупать материал с лучшими закупочными условиями.

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Эксперты отметили, что сейчас деревянные конструкции стали куда надежнее, чем раньше. Технологии, обеспечивающие материал от биопоражения и возгорания, становятся лучше с каждым годом, значительно продвинувшись за прошедшие несколько лет.