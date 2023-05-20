Страны Запада готовятся к переговорам по Украине, осознавая, что Вооруженные силы Украины не добьются победы на поле боя.

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Запад начал активную подготовку к переговорам по Украине. Уже сейчас присутствует осознание того факта, что ВСУ не удастся сдержать российскую армию.

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Европейские страны, проведя даже поверхностный анализ происходящего на Украине, могут с уверенностью заявить, что Киев не сможет выйти победителем в нынешнем конфликте. Согласно публикации в китайских СМИ, Запад начал активную подготовку к переговорам.

У данной войны принцип истощения. Кто первый подойдет к рубежу, тот и будет вынужден поднять «белый флаг», предложив решить конфликт переговорами. Запад начал заранее заготавливать почву, предусматривая путь отхода для ВСУ.

Как считает автор публикации, большинство государств, ощутивших сильнейшие экономические последствия нынешнего конфликта, выражают обеспокоенность по поводу протяженности войны, и надеются, что она скоро подойдет к концу.

РФ и европейские страны соблюдают некое шаткое равновесие, не прибегая к крайним мерам, к примеру, к ядерным боеприпасам. Использование хоть одной такой боеголовки приведет к полномасштабной войне в мире.

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Видно, что зарубежные государства не хотят продолжать данный конфликт, а прилагают усилия для формирования условий, завершающих его.