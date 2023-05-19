Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами. Об этом заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

Уже можно готовить кошельки, ведь вскоре в них начнут появляться все более крупные суммы. Это связано с повышением МРОТ, начиная с 2024 года, которое определить скачки инфляции.

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Об этом было заявлено вице-премьером Татьяной Голиковой во врем проведения заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты РФ.

С её слов, данная инициатива не только одобряется, но и активно поддерживается президентом. Это важный шаг по поддержке граждан, ведь от их заработок станет не только стабильнее, но и будет постепенно увеличиваться в размере.

В ближайшее время состоится формирование федерального бюджета на 2024-2026 гг. Уже сейчас предстоит разработать меры, предназначенные для поддержки граждан. Голикова добавила, что размер МРОТ, согласно распоряжению президента РФ, составит 19 242 рубля. Порядка 5 млн россиян будут получать увеличенную зарплату уже с января следующего года.

6 марта на рассмотрение был вынесен законопроект, в рамках которого предложили поднять МРОТ на 3 000 рублей уже с первого дня 2024-го года. В первом квартале 2023 года президент России распорядился о том, чтобы обеспечить стабильное повышение МРОТ, который сможет определить инфляцию.

Голикова считает, что МРОТ – важнейший инструмент, позволяющий поддерживать благосостояние граждан. Если постепенно поднимать размер заработной платы, совместив это с мерами социальной поддержки, то удастся не только обеспечить стабильную жизнь граждан, но и понизить показатели бедности в государстве.

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Но есть один важный нюанс, требующий проработки. Повышение МРОТ благоприятно сказывается только на бюджетный сектор. Второй, не связанный с ним, страдает. Сейчас бюджетные и небюджетные сектора находятся в «конфликте». Повышение зарплат приводит к тому, что в другой сфере они падают. Данную ситуацию требуется урегулировать в ближайшем будущем.