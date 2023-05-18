Компания Nvidia, являющаяся передовым производителем мощнейших видеокарт, анонсировала новые продукты, относящиеся к среднему ценовому сегменту. Их наименование – GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti. Минимальная стоимость составит всего 300 долларов.
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В основе новинок лежит архитектура Ada Lovelace. С ней можно спокойно пользоваться трассировкой лучей, а также технологией DLSS 3.
RTX 4060 Ti, являющаяся старшей моделью серии, имеет 4352 CUDA-ядра, а также шину памяти на 128-бит. Средняя тактовая частота находится в пределах 2,54 ГГЦ. Если игра не имеет DLSS, а также генерации кадров, производительность новинки не уступит предшественнику – RTX 3060 Ti. В проектах, имеющих данную технологию, производительность карты должна быть даже лучше. Результаты тестов оказались выше средних.
Компания предлагает геймерам две версии – одна на 8 Гб памяти, вторая на 16 Гб. Рекомендованная стоимость RTX 4060 Ti составит около 400 долларов, а в переводе на рубли – 32 000. В июле линейку дополнят остальными моделями серии. Ожидается, что цена самой продвинутой видеокарты из данной категории составит около 500 долларов.