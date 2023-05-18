Джим Роджерс, инвестор из Америки, поделился своими мыслями касаемо будущего европейских банков. Он считает, что в США, Японии, а также многих других странах начнут «падать» банки, так как впереди им предстоит столкнуться с «ужасной» рецессией.
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Роджерс предрекает крах системы по всей Европе. Он утверждает, что уже в скором времени удастся наблюдать за падением кредитных учреждений.
С точки зрения Роджерса, экономика страны, находясь в упадке, или близком к таковому, всегда попадает в поле риска из-за некомпетентности людей. Они будут совершать ошибки, пытаясь исправить безвыходное положение. И их действия приведут к новым крахам банковской системы. В подобной ситуации правительство сделает всё, чтобы организации начали действовать сообща. И это станет «началом конца».
Инвестор рассказал, что в Вашингтоне публично заявили о разработке мер, препятствующих новым провалам. Вкладчики даже не осознают, в каком состоянии находится банковская система. Люди продолжают ошибаться, что в будущем приводит к масштабным падениям целых организаций.
Чуть раньше в издании The Wall Street Journal заявили, что акции определенных региональных банков США значительно упали, опустившись до значений 2020 года. Все это произошло в процессе биржевых торгов, состоявшихся 2 мая. Более опытные инвесторы уже начинают выражать собственную обеспокоенность ситуацией.
Вкладчики считают, что у отрасли низкие перспективы. Данная мысль поддерживается тем фактом, что Федеральная резервная система США хочет вновь поднять процентные ставки. С точки зрения экспертов, банковский сектор сейчас уже на грани затяжного кризиса, а возможных способов решения проблемы не так и много.