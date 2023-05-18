Российские войска, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал», смогли значительно ослабить обороноспособность украинской столицы. При помощи данного вооружения удалось уничтожить РЛС, а также пять установок ЗРК Patriot, являющихся последним рубежом защиты Киева.
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Информация была предоставлена МО РФ. 16 мая истребитель, пребывая в воздушной засаде, ударил по украинским позициям гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Это позволило уничтожить многофункциональную радиолокационную станцию и 5 систем ЗРК.
Во вторник МО РФ сообщило о нанесении ракетных ударов по расположению бойцов ВСУ, а также местах, где те складируют оружие и технику, предоставленные Европой. За несколько дней украинская сторона понесла значительные потери, ведь было уничтожено несколько крупных складов с боеприпасами и множество единиц техники.
В тот же день пользователи социальных сетей опубликовали видео прямиком из Киева. На нем запечатлен момент работы ЗРК Patriot. Система пыталась отразить ракетный удар «Кинжалом», но последние снаряды попали прямо в место расположения установки. Финалом видео стал яркий взрыв, ознаменовавший уничтожение ЗРК.