Российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны.

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Российские войска, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал», смогли значительно ослабить обороноспособность украинской столицы. При помощи данного вооружения удалось уничтожить РЛС, а также пять установок ЗРК Patriot, являющихся последним рубежом защиты Киева.

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Информация была предоставлена МО РФ. 16 мая истребитель, пребывая в воздушной засаде, ударил по украинским позициям гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Это позволило уничтожить многофункциональную радиолокационную станцию и 5 систем ЗРК.

Во вторник МО РФ сообщило о нанесении ракетных ударов по расположению бойцов ВСУ, а также местах, где те складируют оружие и технику, предоставленные Европой. За несколько дней украинская сторона понесла значительные потери, ведь было уничтожено несколько крупных складов с боеприпасами и множество единиц техники.

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В тот же день пользователи социальных сетей опубликовали видео прямиком из Киева. На нем запечатлен момент работы ЗРК Patriot. Система пыталась отразить ракетный удар «Кинжалом», но последние снаряды попали прямо в место расположения установки. Финалом видео стал яркий взрыв, ознаменовавший уничтожение ЗРК.